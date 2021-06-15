شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تطالب بخطة تفصيلية لاستغلال المستشفيات التكاملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وزارة الصحة بعرض خطة علي المجلس بشأن كيفية استغلال والاستفادة من المستشفيات التكاملية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن تحول المستشفيات التكاملية بمركز الزقازيق بالشرقية إلى مراكز طبية نموذجية.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة وعدت المجلس بأن تقدم مقترحا كاملا للتعامل مع ملف مستشفيات التكامل والاستفادة منها، ولم يصل للجنة أو المجلس أى شئ حتى الآن.

وقال ممثل وزارة الصحة، إن هناك نحو 82 مستشفي تكاملي تم تحويلها لخدمات أخرى، وهناك خطة لتحويلها لمستشفيات لصحة الأسرة، وسيتم التعاون مع وزارة التضامن لاستغلال الأدوار غير المستغلة.

وقال شعراوي عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، إنه كانت هناك لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والصحة، لبحث ملف مستشفيات التكامل، واستغلال الأدوار غير المستغلة، لجذب الأسرة المصرية، وخلاف ذلك يتم عمل مشروعات فيها من قبل وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة، بأن يتم استغلال الأماكن غير المستغلة، في عمل مشروعات مثل مشغل وحضانة.

وعقب رئيس اللجنة، قائلا: "هذا المقترح رفضه مجلس النواب، مينفعش تعطي مباني هذه المستشفيات لوزارة التضامن للتخلص منها، شغل هذه المباني لتقدم خدمة، والوزارة تراقب، في كل قرية نري آلاف اللافتات لعيادات الأطباء، لو منحت هذه المباني غير المستغلة للأطباء تكون عياداتهم فيها، ونضمن أن يقدموا خدمات صحية، ويتم المراقبة من قبل الوزارة، في النهاية سيكون مبني يقدم فيه خدمة صحية، وسنخاطب وزارة الصحة لمعرفة ماذا تم في ملف المستشفيات التكاملية ككل، وما الذى تنوى الحكومة أن تعمله بشأنه، بحيث يقدم لنا تصور كامل عن المشروع".

من جانبها، قالت النائبة مروة هاشم، إن هذا المقترح مرفرض، ومجلس النواب رفضه، ولن يسمح بأن تستغل مباني المستشفيات التكاملية في غير غرض تقديم الخدمات الصحية، متابعة: "سنراقب ولن نقبل بإهدار المال العام، لابد من تشغيل مباني المستشفيات التكاملية غير المستغلة والاستفادة منها في تقديم خدمات صحية للمواطنين في القري، وهم في أمس الحاجة للخدمة الطبية والصحية".

كما ناقشت اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن مبني مستشفى صفط زريق مركز ديرب نجم بالشرقية والذي مازال مغلق حتى الآن، وبشأن تطوير مستشفى الإبراهيمية المركزي وبناء مبني كامل.

وقال تركيا، في كلمته، إن مبني مستشفي صفط زريق بمركز ديرب نجم تكلف الملايين من الجنيهات، ولم يتم تشغيله، والمنطقة في حاجة لتشغيله لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

وعقب الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، قائلا: "وصل إلينا 102 ماكينة غسيل كلوي، خلال العام الحالي، وبالنسبة لمستشفي ديرب نجم، ندرس قصة وجود غسيل كلوي للطفل، والمستشفي مؤهلة لأن تكون مستشفي عام، وبخصوص مستشفي الإبراهيمية، تحتاج مبني جديد وتم مخاطبة الوزارة بإنشاء مبني لها".