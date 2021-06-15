شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات المخصصة للمحليات فى موازنة 2021/2022 × 5 ارقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2021/2022، عن تخصيص استثمارات للإدارة المحلية نحو 22.9 مليار جنيه، منها 18.5 مليار جنيه تمويل خزانة عامة بنسبه تقارب 81%.، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية في موازنة العام الجديد:

1- تخصيص استثمارات كلية للإدارة المحلية نحو 22.9 مليار جنيه.

2- 15.6 مليار جنيه من القيمة ستم تمويلها من خلال الخزانة العامة.

3- استثمارات الديون العام وصلت إلى 2.7 مليار جنيه.

4- تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022، زيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل الى 8239 مليار جنيه.

5- تستهدف الخطة زيادة الناتج المحلى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الى 7105.6 مليار جنيه.