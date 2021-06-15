مقتل 12 شخصا على الأقل الأحد في هجومين منفصلين في ولاية الهضبة في وسط نيجيريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

قُتل 12 شخصا على الأقل الأحد في هجومين منفصلين في ولاية الهضبة في وسط نيجيريا وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.



وقال المتحدّث باسم الشرطة المحلية أوبا أوغابا إن الهجوم الأول وقع الأحد في منطقة كورو حيث فتح مسلّحون كانوا داخل سيارة، النار على حانة ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص.

وأوضح المتحدث أن "عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص داخل حانة (...) بيد مسلّحين لم تعرف هوياتهم بعدما وصلوا في سيارة من طراز تويوتا هايلوكس ثم أطلقوا النار مرات عدة قبل أن يسارعوا إلى المغادرة".

وبحسب الشرطة، قتل مسلّحون شخصين آخرين يوم الأحد في منطقة زاغون الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من كورو.

وبحسب بيان لحاكم ولاية الهضبة سيمون لالونغ، قُتل 12 شخصا في كورو، وأصيب خمسة آخرون بجروح بالغة.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الهجومين اللذين لم تعرف دوافعهما بعد. وتشهد المنطقة توترات كبيرة بين السكان.

وتشهد مناطق شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات هجمات ينفّذها لصوص الماشية وخاطفون على القرى حيث ينفّذون عمليات قتل وخطف تطاول السكان كما يسرقون الماشية بعد نهب وإحراق المنازل.