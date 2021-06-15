الثلاثاء.. المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يعقد جلسته 14 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

يعقد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي جلسته 14 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 17 يوم الثلاثاء المقبل.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يناقش المجلس ، خلال جلسته بمقره في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، موضوع " دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية " و يوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة توجه كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول " التأمين الصحي للمعلمين الجدد ".

وتوجه عفراء بخيت العليلي سؤالا إلى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول " التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة ".

كما توجه شذى سعيد النقبي سؤالا إلى حسين الحمادي حول " سن دخول رياض الأطفال ".

ويطلع المجلس في بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية و العمل و السكان و الموارد البشرية حول توصيات المجلس بشأن موضوع " التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة "، فيما يصادق على مضبطة الجلسة 13 المنعقدة في 8 يونيو/ حزيران الجاري.