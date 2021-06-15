ذي قار.. احكام وغرامات مالية بحق 'مدانين' بقضية المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار، الثلاثاء، احكاماً مختلفة وغرامات مالية بحق 3 مدانين بقضية المخدرات.



وقالت شرطة ذي قار في بيان، إن "رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية اصدرت حكما يقضي بالسجن لــ 7 اعوام وغرامة مالية 10 ملايين دينار بحق المدان (غ.ك.ي) و15 عاما بحق المدان (م.ك.م) وغرامة مالية 10 ملايين دينار".

وأضاف البيان أن "المحكمة اصدرت حكما لــ 10 اعوام بحق المدان (ص.ع.أ) وغرامة مالية 10 ملايين دينار لارتكابهم جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".