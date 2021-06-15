الكاظمي و بارزاني يتوصلان لاتفاق يتعلق بالموازنة

وقال بارزاني في سلسلة تغريدات عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "تحدثت مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً".وأضاف "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".

وتابع "خلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".

