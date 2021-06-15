اخبار العالم

التحالف الدولي يكشف حقيقة اتهام واشنطن بسرقة النفط السوري

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التحالف الدولي يكشف حقيقة اتهام واشنطن بسرقة النفط السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال العقيد واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن اتهام واشنطن بسرقة النفط في سوريا "ادعاء باطل".
وكتب في تغريدة أنه "كجزء من مهمة هزيمة داعش، تقوم قوات سوريا الديمقراطية، (بدعم من القوات الأمريكية)، بحماية البنية التحتية البترولية الحيوية في شمال شرق سوريا لمنع داعش من الوصول إلى الموارد والإيرادات الهامة".

وأضاف أن "المعلومات المضللة التي تدعي بأن الولايات المتحدة تقوم بـ "سرقة" النفط ليس لها أي أساس من الصحة".

وجاء تعليق ماروتو تزامنا مع تداول مقطع فيديو يظهر أهالي قرية تل المها بريف القامشلي وهم بصدد طرد دورية أمريكية من محيط القرية صباح اليوم الثلاثاء.

ويمكن سماع أحد سكان القرية وهو يخاطب الجنود الأمريكيين بنبرة تهديدية قائلا: "لقد سرقتم نفطنا وقمحنا، ارحلوا من هنا".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا