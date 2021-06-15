التحالف الدولي يكشف حقيقة اتهام واشنطن بسرقة النفط السوري

وكتب في تغريدة أنه "كجزء من مهمة هزيمة داعش، تقوم قوات سوريا الديمقراطية، (بدعم من القوات الأمريكية)، بحماية البنية التحتية البترولية الحيوية في شمال شرق سوريا لمنع داعش من الوصول إلى الموارد والإيرادات الهامة".وأضاف أن "المعلومات المضللة التي تدعي بأن الولايات المتحدة تقوم بـ "سرقة" النفط ليس لها أي أساس من الصحة".

وجاء تعليق ماروتو تزامنا مع تداول مقطع فيديو يظهر أهالي قرية تل المها بريف القامشلي وهم بصدد طرد دورية أمريكية من محيط القرية صباح اليوم الثلاثاء.

ويمكن سماع أحد سكان القرية وهو يخاطب الجنود الأمريكيين بنبرة تهديدية قائلا: "لقد سرقتم نفطنا وقمحنا، ارحلوا من هنا".