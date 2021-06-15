ذي قار.. القبض على متهمين بالسرقة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود اخبار من المشتكي "ع.ك.ك" إلى شعبة مكافحة اجرام الناصرية عن تعرض داره إلى حادث سرقة مبلغ من المال وجهاز موبايل وذلك اثناء عدم تواجدهم في دارهم، وبعد التحري وجمع المعلومات توصل فريق العمل إلى أحد المتهمين حيث تمكنت المفرزة من إلقاء القبض على المتهم "ح.غ غ " البالغ من العمر 19عاما يعمل كاسب يسكن مدينة الصدر بالقرب من دار المشتكي".واضافت ان "مديرية مكافحة اجرام ذي قار/ شعبة مكافحة اجرام سوق الشيوخ تمكنت من القبض على المتهم " ح.ع.أ " تولد 1992 يسكن قضاء سوق الشيوخ منطقة الصابئة، الذي اعترف على قيامه بسرقة دراجتين ناريتين في اماكن مختلفة في سوق الشيوخ."

واشارت المديرية الى انه "تم تصديق اقوال المتهمين قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم الاول وفق احكام المادة ٤٤٤، والثاني وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات العراقي"،موضحة انه "اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة وجرى توقيفهما اصوليا".

