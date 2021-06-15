شكرا لقرائتكم خبر 10 قتلى في انفجار قاعدة عسكرية بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقى أكثر من 10 جنود حتفهم إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه عند قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي أفريقيا).

وقال مراسل في موقع الانفجار «إن انتحاريا، ادعى أنه متدرب، دخل المعسكر العسكري في منطقة (واداجير) بالعاصمة الصومالية، وفجر نفسه خلال تدريبات الصباح».

وأصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص في الانفجار.