10 قتلى في انفجار قاعدة عسكرية بالصومال

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وقال مراسل في موقع الانفجار «إن انتحاريا، ادعى أنه متدرب، دخل المعسكر العسكري في منطقة (واداجير) بالعاصمة الصومالية، وفجر نفسه خلال تدريبات الصباح».
وأصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص في الانفجار.
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