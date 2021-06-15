المصابون بكورونا تجاوزوا 176 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع ليتجاوز 176 مليونا حتى أمس، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 2.39 مليار جرعة.

وأكدت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 812 ألف حالة، فيما تلقى التلقيح 2.39 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.