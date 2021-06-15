شكرا لقرائتكم خبر شجار في قاعة البرلمان الليبي بسبب المرتزقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد البرلمان الليبي شجارا بالأيدي وتشابكا بين الأعضاء خلال جلسته أمس الأول، والتي ناقشت ميزانية حكومة الوحدة الوطنية.

وطالب النائب مصباح دومة باستدعاء رئيس المجلس الرئاسي للمساءلة بسبب زيارة وزير الدفاع التركي «خلوصي آكار» لطرابلس بدون أي استقبال له بمطار أمعيتيقة واجتماعه مع جنود وضباط أتراك بقاعدة أمعيتيقة.

وقال دومة أثناء جلسة البرلمان التي نقلت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الحكومي إن زيارة وزير الدفاع التركي «أمر مهين جدا وكذلك استقباله من قبل ضباط أتراك، وأتمنى أن يتم وضع حد لهذه الزيارات واستدعاء رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش وكأن أجدادنا الليبيين لم يحاربوا الأتراك منذ عام 1830، في إشارة للحكم العثماني لليبيا في فترة الخلافة العثمانية».

وتسببت المشاحنات بشجار بالأيدي بين النائب مصباح دومة والنائب عبدالوهاب زولية وانتهت برفع الجلسة وتأجيل إقرار الميزانية التي كان من المقرر اعتمادها أمس الأول.

كان أكار وصل إلى مطار أمعيتيقة الجمعة الماضي، وصرح بقوله إن تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا وموجودة بدعوة رسمية، وقال اللواء خالد المحجوب التابع لقيادة الجيش الوطني الليبي في تصريحات صحفية عقب الزيارة «تركيا لم تظهر أي بوادر احترام لسيادة ليبيا، والوفد التركي دخل إلى طرابلس بكل عنجهية وبدون أي تنسيق مع السلطات الليبية».

وتابع المحجوب الذي يرأس إدارة التوجيه المعنوي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر «إن طرابلس باتت محتلة من قبل تركيا وإنها تتحكم بالمشهد في طرابلس وتفرض وجودها بالأمر الواقع»، مطالبا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.