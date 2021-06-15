شكرا لقرائتكم خبر مسؤول عراقي لتركيا: سنتحرك لوقف الاعتداءات على أرضنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عن تحركات بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن رسول قوله «إن الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته».

وأضاف «نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة، وعلى تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها».

من جانب آخر، أكد رسول أن جهدا مهما بذل من قبل محافظة بغداد ووزارة الداخلية، وبمتابعة القائد العام للقوات المسلحة، حول تأمين بغداد بكاميرات المراقبة، ما ساعد في إحباط الكثير من الهجمات والوصول إلى مرتكبي الجرائم.

وكشف تقرير عراقي أمس، أن بلد الرافدين تتكبد خسائر تصل 6 مليارات دولار جراء العمليات العسكرية والقصف الجوي المتكرر الذي طال القرى الكردية وتجريف الأراضي الزراعية تحت ذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يتحصن في المرتفعات الجبلية داخل مدن إقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وذكر تقرير لتلفزيون (العراقية) الحكومي أن الهجمات المتكررة من قبل الجيش التركي في إطار صراعه مع مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات والقرى الكردية في مدن إقليم كردستان كبدت البلاد خسائر مالية تصل إلى 6 مليارات دولار من جراء نزوح الأهالي وتهديم المنازل وتجريف وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين التي أصبحت ساحة للصراع.

خسائر العراق جراء القصف التركي:

