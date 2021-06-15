شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع أميركا مهمة جداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طوى الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم، صفحة التباعد التي فتحت خلال السنوات الماضية مع واشنطن. وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ختام القمة الأميركية الأوروبية التي عقدت في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أهمية العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين والسياسيتين العالميتين.

وقال في تصريح صحافي مقتضب عقب اللقاء، إن حماية الديمقراطية هدف مشترك بين أوروبا وأميركا.

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كما شدد على أهمية الدور الذي اضطلع به الاتحاد من أجل الحفاظ على الحوار مع إيران. وقال "اضطلعنا بدور هام في الحفاظ على قناة الحوار مفتوحة مع طهران لتفادي التصعيد".

أما عن مواجهة جائحة كورونا، فأشار إلى أن الاتحاد يطمح في تلقيح ثلثي سكان العالم في المرحلة المقبلة، لمواجهة الوباء.

بدورها، تطرقت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أهمية العلاقات الأوروبية الأميركية. وأشادت في كلمة أمام الصحافيين بأهمية التجارة بين الطرفين.

فصل جديد في العلاقات

أتت تلك التصريحات بعد ساعات وجيزة على إعلان مسؤولين أوروبيين وأميركيين التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد والولايات المتحدة لحل خلافهما القديم حول الإعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي ايرباص وبوينغ لصناعة الطيران.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية بعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل لعقد القمة "بدأ الاجتماع بإحراز تقدم بشأن الطائرات، بعد أن قررنا معا حل هذا الخلاف سابقا، والتزمنا اليوم بوعدنا". كما اعتبرت أن هذا الاتفاق يفتح فصلا جديدا في العلاقات بين الجانبين.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان كثف جهوده خلال الفترة الماضية لتجديد العلاقات مع الاتحاد.

واجتمع اليوم مع زعماء الأوروبي سعيا للتوصل إلى هدنة في الحرب التجارية التي تفاقمت سابقا، لا سيما خلال عهد سلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي فرض تعريفات جمركية على الاتحاد وشجع خروج بريطانيا منه.