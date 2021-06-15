شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يصل إلى جنيف لعقد قمة مع بوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلى سويسرا عشية قمة يعقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووصل بايدن إلى جنيف؛ حيث يلتقي بوتين للمرة الأولى منذ بدء ولايته؛ وذلك بعد حضوره قمتين لمجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى قمة أمريكية أوروبية.

وقال الرئيس الأمريكي: "تحالفنا متين وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة عادا". وقد أعلن الاتحاد الأوروبي وواشنطن الثلاثاء هدنة لتسوية النزاع بين إيرباص وبوينغ العائد إلى 17 عاما والذي يسمم العلاقات بين الكتلتين الاقتصاديتين الكبيرتين. واعتمد لهجة حازمة حيال نظيره الروسي في الأيام الأخيرة واعدا بأن يحدد من دون مواربة "الخطوط الحمراء" بالنسبة اليه. وحذر: "نحن لا نبحث عن مواجهة مع روسيا إلا أننا سنرد في حال واصلت روسيا نشاطاتها".

وتشكل القمة مع بوتين ذروة رحلة بايدن الأولى إلى الخارج وهي تنطوي على رهانات كبيرة بالنسبة للرئيس الأميركي. وهو خامس رئيس أميركي يعاصره فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى السلطة في نهاية العام 1999.

وفي مقابلة مع محطة "أن بي سي" التلفزيونية الأمريكية أمل الأخير أن يكون الرئيس الأميركي الديموقراطي أقل انفعالا من سلفه الجمهوري. إلا أنه انتهز الفرصة ليشدد على أن دونالد ترامب كان رجلا "موهوبا" جدا.

وتعمد البيت الأبيض عدم توقع الكثير من القمة من دون ترقب اعلانات كبيرة بل تحديد هدف طويل الأمد يتمثل بجعل العلاقات بين البلدين "أكثر استقرار".

مستشار بوتين: العلاقات الروسية - الأمريكية في «مأزق»

من جانبه، اعتبر كبير مساعدي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن في مأزق وأن الاجتماع بين الرئيسين الروسي ونظيره الأمريكي في سويسرا قد يساعد في تحسينها.

قال يوري أوشاكوف إن «العلاقات الروسية الأمريكية في مأزق الآن، والوضع يكاد يكون حرجاً. يجب القيام بشيء ما».

ومن المقرر أن يجتمع بوتين وبايدن في جنيف، الأربعاء، لمناقشة مجموعة خلافات بين الخصمين الجيوسياسيين، من اتهامات بشن هجمات الكترونية إلى انتهاك حقوق الإنسان مروراً بالتوترات العسكرية.

قال أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية «أنظر إلى هذا الاجتماع بتفاؤل عملي لكنه ضعيف. إنه الاجتماع الأول ويجري في ظل ظروف صعبة».

لكنه لفت إلى أن سفيري روسيا والولايات المتحدة اللذين تم استدعاؤهما إلى بلديهما هذا العام في ظل توترات وعقوبات قد يعودان إلى مهامهما إذا نجحت القمة. وقال أوشاكوف «سيكون إنجازاً عظيماً إذا عاد السفيران إلى العمل».

وأوضح الدبلوماسي أن الزعيمين سيتناولان، بحسب جدول الأعمال، القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي وأمن المعلومات والحرب ضد الجرائم الإلكترونية والمناخ والقطب الشمالي والنزاعات الإقليمية المتعددة (سوريا وليبيا وإيران وأفغانستان وأوكرانيا وشمال كوريا).

سيعقد كل زعيم مؤتمراً صحفياً منفصلاً بعد المحادثات. كما من المقرر أن يلتقي بوتين بعد ذلك بالرئيس السويسري جي بارملين، بحسب أوشاكوف.