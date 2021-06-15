شكرا لقرائتكم خبر عن لأنها «غير مرتاحة»..وريثة عرش هولندا تتنازل عن 1.9 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الأميرة أماليا، وريثة العرش الهولندي، التنازل عن حقها في الإعانة السنوية البالغة 1.9 مليون دولار والتي تستحقها بمجرد بلوغها سن الرشد، لأنها «غير مرتاحة»، وفق ما نشره موقع «بزنس انسايدر» الثلاثاء.

وبحسب الموقع، تخرجت أماليا، أميرة أورانج، الابنة الكبرى للملك ويليم ألكساندر، في المدرسة الثانوية في 10 يونيو/ حزيران الجاري، واحتفلت العائلة المالكة بهذه المناسبة بتعليق حقيبة ظهرها بجانب العلم الهولندي في قصر هويس تن بوش. وتخطط الأميرة حالياً لأخذ استراحة قبل الذهاب إلى الكلية. وستبلغ أماليا 18 عاماً في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما يجعلها مؤهلة للحصول على بدل 1.9 مليون دولار، كبدل سنوي من أجل دراستها.

وبحسب وسائل إعلام هولندية، فإن حوالي 358 ألف دولار من هذه الإعانة تُستخدم كراتب، في حين أن 1.54 مليون دولار مخصصة للنفقات المادية».

لكن الأميرة أبلغت، الجمعة، رئيس الوزراء مارك روته في رسالة بأنها ستتنازل عن حقها في الإعانة أثناء دراستها الجامعية.

وبحسب الرسالة التي نشرها موقع «NOS» كتبت الأميرة عن المال: «أجد ذلك غير مريح طالما أنني لا أفعل أي شيء من أجله في المقابل، وبينما يواجه الطلاب الآخرون وقتًا أكثر صعوبة، خاصة في فترة فيروس كورونا».

يأتي قرار الأميرة بعدم استخدام بدلها، بعد انتقادات تعرضت لها بسبب قرار تخصيص أموال لها. وتاريخياً، لم يتلق رواتب سوى الملك والملكة والملكة الأم في هولندا. وتعد العائلة الملكية الهولندية هي الأغنى في أنحاء أوروبا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 من جامعة غينت.