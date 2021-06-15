وسط توتر ينذر بمواجهة جديدة.. انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس

الشارقة - اميمة ياسر -

انطلقت منذ قليل مسيرة الأعلام لليمين الاسرائيلي المتطرف في مدينة القدس، وسط حالة من التوتر الشديد تسود المدينة.

وانطلق المشاركون في المسيرة من مبنى وزارة "المعارف"، حيث من المقرر أن يتوجهوا إلى باب العامود دون أن يدخلوا إلى البلدة القديمة، على أن يتوجهوا بعد ذلك إلى باب الخليل، ومن ثم إلى حائط البراق.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت إلى "يوم غضب" ضد المسيرة.

كانت حركة “حماس” حذرت سلطات الاحتلال من عواقب تنظيم مسيرة الأعلام الإسرائيلية نحو القدس، مهددة باندلاع معركة جديدة.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومير بارليف على استعداد قوات الشرطة على تأمين المسيرة بشكل جيد.

في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال قررت تغيير مسارات الرحلات الجوية من مطار بن جوريون في تل أبيب بسبب التوترات الأمنية.

كما اندلعت، اليوم الثلاثاء، حرائق في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، يشتبه في أنها ناجمة عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قبل ساعات من تنظيم مستوطنين مسيرة في القدس الشرقية.

ووفقاً لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، فقد اندلع حريقان في مستوطنات بمجلس "شعار هنيجيف" الإقليمي في منطقة غلاف غزة.

وأضافت القناة أن تحقيقات جارية لمعرفة ما إن كان الحريقان ناجمان عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع.