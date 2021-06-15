محافظ سوهاج يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة غربي جرجا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا، والمقام على مساحة 65 فدانًا، بتكلفة 858 مليونًا و300 ألف جنيه، والذي يضم 178 وحدة صناعية، ضمن المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز بالتراخيص".

تفقد الفقي، خلال جولته إحدى الوحدات الصناعية بالمجمع، واطمأن على توصيل جميع المرافق للوحدات، كما تفقد المبنى الإداري للمجمع، وأعمال الرصف والتخطيط، وأعمال اللاند سكيب.

وأشاد محافظ سوهاج بالجهد المتميز في إنجاز المشروع وإتاحة الفرصة لشباب المحافظة للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية.​