عقب تداول فيديو عبر "فيسبوك".. تفاصيل التحرش بطالبة جامعية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت مصادر أمنية تفاصيل تداول أحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع "فيسبوك" متضمناً مقطع فيديو لشخص داخل سيارة إدعت قيامه بالتحرش اللفظى بها أثناء سيرها بأحد الشوارع "غير محدد المكان" إلى جانب قيامه بفعل فاضح خادشاً للحياء بداخل السيارة أمامها.

بالفحص تبين قيام صاحبة الصفحة ومصدر الخبر طالبة جامعية - مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية) بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ سابق بقسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بأنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم ، فوجئت بقائد سيارة ملاكى يقوم بعمل إشارات خادشة للحياء.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بقرية ميت حبيش البحرية - مركز طنطا - محافظة الغربية)، وتم ضبطه والسيارة.

وبسؤاله أنكر ما نسب إليه، وتم عرض المتهم على النيابة العامة والتى قررت حبسه أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.