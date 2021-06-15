12.8 مليون جنيه لدعم محطات مياه الشرب في قرى الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تدعيم قطاع مياه الشرب بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ (33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازي، بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه، فضلاً عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، إضافة إلى توريد كابلات كهربائية بإجمالي أطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إنه جري تدعيم مرافق المياه والصرف الصحي بـ (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة اجمالية 6.6 مليون جنيه بمبادرة حياة كريمة والتي تضم أعمال تطوير الأداء الخدمي وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيه فضلاً عن احلال وتجديد (6) آبار ارتوازي للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.