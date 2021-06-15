مصر تسلم إيطاليا أوراقاً هامة في قضية «ريجيني»

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

سلم النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني القرار الذي اتخذته النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، فيما يخص قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، والذي توصلت من خلاله النيابة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.

وذكرت النيابة العامة المصرية أن «النائب العام التقى في مكتبه بالسفير الإيطالي جيامباولو كانتيني وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتيني (...) إذ انعقد اللقاء ليُسلِّم النائبُ العام السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف النيابة العامة في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري».

وأضافت النيابة أن السفير الإيطالي تسلم «ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية والذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري، خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية، تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف ريجيني بمصر والاعتداء عليه».

وأكد النائب العام المصري «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة».

وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثاً حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 يناير 2016، وعثر على جثته عقب عشرة أيام من اختفائه ملقاة على أحد الطرقات الصحراوية وعليها علامات تعذيب، وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بـ «التورط في قتله»، وهو ما تنفيه القاهرة.