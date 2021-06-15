شريف دسوقي يخضع للعلاج النفسي من جديد



ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



قال مصدر طبي لـ"الاتحاد" إنه لم يتم تركيب الطرف الصناعي للفنان شريف دسوقي حتى اليوم، مشيراً إلى أنه يتم تأهيله نفسياً خلال الفترة الجارية لتجهيزه لحياته الجديدة.



وأضاف المصدر الطبي أن الفنان شريف دسوقي لا يزال داخل المستشفى يسير على برنامج وبروتوكول علاجي كامل يتضمن الجزء النفسي والعلاج الطبيعي الذي يمثل عاملاً رئيسياً قبل تركيب الطرف الصناعي.



وأشار المصدر إلى أن الفنان شريف دسوقي تعامل في الفترة الأولى من التأهيل بشكل صعب مع المحيطين بسبب حالته النفسية الصعبة، إلا أنه بدأ يتأقلم مع الوضع بشكل كبير مع البرنامج العلاجي النفسي.



ويتلقى الفنان شريف دسوقي العلاج النفسي في الفترة الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة، بمتابعة دقيقة من نقابة المهن التمثيلية خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة.