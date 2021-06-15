إخلاء منازل في محيط مصنع كيميائي قرب شيكاغو



ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت السلطات، الاثنين، بإجلاء سكان من حي روكتون في وسط الولايات المتحدة بعد حريق اندلع في مصنع كيميائي تابع لمجموعة لوبريزول، حيث ارتفعت سحب الدخان الأسود على علو أكثر من مئة متر.المصنع تملكه مجموعة شميتول، وهي فرع من شركة لوبريزول الأميركية، التي تواجه اتهامات في فرنسا بعد حريق هائل في النورماندي في سبتمبر 2019 أتى على حوالي عشرة آلاف طن من المنتجات الكيميائية.

لم يسقط ضحايا في الحريق الذي اندلع قرابة الساعة السابعة صباحا في محيط روكتون على بعد حوالي 130 كلم من شيكاغو بحسب الشركة.

وأضافت الشركة «كل موظفينا بخير».

وأمرت الشرطة بإخلاء منازل ومتاجر تقع في محيط ميل من الحريق (1,6 كلم).

ونشر حوالي 150 رجل إطفاء بحسب قائد جهاز مكافحة الحرائق في المدينة كيرك ويلسون.

وقال خلال مؤتمر صحفي: «لا يمكنني أن أقول لكم الآن كم من الوقت يلزم للسيطرة على الحريق» مؤكدا أن أسبابه لم تعرف بعد.

وأضاف «هذا يوم كارثي لمجموعتنا. أفكارنا تتجه إلى الموظفين الذين باتوا من دون عمل».

لم توضح مجموعة لوبريزول حجم الأضرار في الموقع ولا عدد الموظفين الذين باتوا عمليا في بطالة. لكن الشركة قالت إنها تعمل مع وكالات فيدرالية وخبراء لمراقبة أي تلوث محتمل في الجو والمياه.

وأوصت الشرطة بوضع كمامات حماية لكل شخص يتواجد في محيط 5 كلم من الحريق.