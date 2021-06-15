إسرائيل تتوعد حركة حماس بالرد القاسي على إطلاق البالونات من غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 31 دقيقة

توعدة الحكومة الإسرائيلية الجديدة حركة حماس بالرد القاسي على إطلاق البالونات من قطاع غزة، حسب ما ذكرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت القناة، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أرسلت رسالة للوسطاء المصريين، أن الرد على البالونات الحارقة التي تطلقها حركة حماس سيكون عقب انتهاء مسيرة الأعلام في القدس ، والمنعقدة مساء اليوم. وفق زعمها

وقالت الحكومة، إنه يجب الفصل بين ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في القدس.

هذا وأعلنت قناة “كان” الإسرائيلية أن عشرات الحرائق اندلعت اليوم في حقول مستوطنات غلاف غزة عقب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

من جانبه تظاهر آلاف المستوطنين بعد عصر اليوم في عدة مناطق بالقدس المحتلة وقرب باب العامود رافعين الاعلام الاسرائيلية ، في مشاعر إستفزازية للمسلمين في القدس.