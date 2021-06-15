تأكيد أمريكي أوروبي على ضرورة تنفيذ إيران التزاماتها لإحياء الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، آخر تطورات احياء الاتفاق النووي مع إيران، الذ انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2015.

أكد زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب قمتهم اليوم الثلاثاء، أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران يتطلب تنفيذ طهران لالتزاماتها وإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وجاء في البيان المشترك بعد القمة الأوروبية الأميركية في بروكسل اليوم، أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدركان أنه بجانب عودة إيران لتنفيذ كامل التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي، يعد رفع العقوبات عن طهران جزءا أساسيا من الاتفاق النووي”.

وأوضح البيان المشترك أيضا أن الاتفاق النووي يظل ضروريا بالنسبة لضمان استمرار سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، التي ضربت قطاع النفط، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.