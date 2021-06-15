زلزال بقوة 5.5 يضرب خليج عدن

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

أبلغت مراكز وهيئات جيولوجية عالمية عن حدوث زلزال في منطقة خليج عدن خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب خليج عدن، في ساعة مبكرة من اليوم.

ولفتت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 183 كيلومتراً من الشمال الغربي لدولة الصومال، موضحة أن الزلزال وقع عند دائرة عرض "12.835 شمالا"، وخط طول "48.574 شرقا"