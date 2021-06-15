الرئيس الأمريكي يصل إلى جنيف لعقد قمة مع نظيره الروسي الأربعاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلى جنيف لعقد قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وسيجتمع بايدن وبوتين في فيلا "لاجرانش" المطلة على بحيرة جنيف في 16 يونيو/حزيران، في أول لقاء مباشر منذ تولي بايدن الرئاسة.

فيما يُتوقع أن تكون محادثات ساخنة حول قضايا تمتد من الحد من الأسلحة النووية إلى الهجمات الإلكترونية.

وأعلنت سويسرا، الجمعة الماضية، تأهبها لاجتماع القمة الذي سيُعقد غدا الأربعاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت سويسرا إنها شددت الأمن ونشرت آلافا من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي.