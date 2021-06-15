شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئةبشأن "سد النهضة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية اليوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة للتشاور حول تطورات سد النهضة.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 17 وزير خارجية، انعقد اليوم الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الأول عقب الاتفاق الذي توصل اليه الوزراء في فبراير الماضي والذي دعا الى أهمية تكثيف الاجتماعات التشاورية .

كما حث الوزراء العرب في بيان عقب الاجتماع مجلس الأمن إلى "إتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث" ( مصر والسودان) دولتي المصب وإثيوبيا.