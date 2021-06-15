الفلبين تجدد تعليق إنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أميركا

مانيلا ـ د.ب.أ: قرر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي تعليق إنهاء اتفاقية الدفاع التي يعود عمرها إلى 21 عاما مع الولايات المتحدة لمدة ستة شهور أخرى، حسبما أعلن ذلك وزير الخارجية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعلق فيها دوتيرتي إلغاء اتفاقية القوات الزائرة المبرمة عام 1999 منذ أن أخطرت الفلبين الولايات المتحدة بإنهاء الاتفاقية في فبراير عام 2020.

كان إنهاء الاتفاقية سيتم سريانه في أغسطس من العام الماضي ، لكن دوتيرتي قام بتجميده أولا في يونيو 2020 ثم بعد ذلك في نوفمبر الماضي بسبب جائحة كورونا وتزايد التوتر مع الصين جراء التوغلات الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال وزير الخارجية تيودورو لوكسين جونيور إن دوتيرتي أعلن قراره خلال اجتماع معه والسفير الفلبيني لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز.

وتوفر اتفاقية القوات الزائرة غطاء قانونيا لدخول القوات الأميركية الفلبين لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات الفلبينية. ويمكن إنهاء الاتفاقية من خلال إخطار مكتوب من أي من الطرفين على أن يبدأ سريانه خلال 180 يوما.

كان روموالديز صرح في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه تم رفع نسخة “منقحة” من الاتفاقية إلى دوتيرتي عقب مفاوضات جرت بين المسؤولين الأميركيين والفلبينيين.