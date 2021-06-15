استراتيجية أميركية لمواجهة الإرهاب الداخلي

واشنطن ـ د.ب.ا: وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن استراتيجية لمواجهة “التهديد الخطير والمتنامي” للارهاب الداخلي.

وكانت الوكالات الأمنية الأميركية قد خلصت في تقييم للمخاطر في مارس الماضي إلى أن التهديد أكبر من المتطرفين الذين لديهم دوافع عرقية وعنصرية، الذين يتبنون نظرية تفوق العرق الأبيض، بالإضافة إلى المتطرفين المناهضين للحكومة والسلطة مثل الميليشيات.

وقال البيت الأبيض إن الاستراتيجية التي سيتم الكشف عنها اليوم تهدف “ لفهم المعلومات المتعلقة بالارهاب الداخلي ومشاركتها، ومنع التجنيد في الارهاب المحلي والحشد للعنف وعرقلة وردع نشاط الارهاب الداخلي، ومواجهة المساهمين في الارهاب الداخلي على المدى الطويل”.

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