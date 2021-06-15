قمة "بايدن-بوتين".. الرئيس الأمريكي يصل إلى جنيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلى جنيف لعقد قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية القادمة من بروكسل في مطار كوانتران، ومن المقرر أن يتوجه بايدن مباشرة إلى فندق شديد الحراسة سيقيم فيه لإجراء محادثات مع الرئيس السويسري جي بارمولان.

وسيجتمع بايدن وبوتين في فيلا "لاجرانش" المطلة على بحيرة جنيف في 16 يونيو/حزيران، في أول لقاء مباشر منذ تولي بايدن الرئاسة.



فيما يُتوقع أن تكون محادثات ساخنة حول قضايا تمتد من الحد من الأسلحة النووية إلى الهجمات الإلكترونية.

وقال مسؤول بارز من إدارة بايدن، إنه لا يتوقع نتائج كبيرة من أول قمة لبايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول الأمريكي لدى هبوط طائرة الرئاسة الأمريكية في جنيف "لا نتوقع أن تسفر هذه القمة عن نتائج كبيرة".



وأعلنت سويسرا، الجمعة الماضية، تأهبها لاجتماع القمة الذي سيُعقد غدا الأربعاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت سويسرا إنها شددت الأمن ونشرت آلافا من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي.