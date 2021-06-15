شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.5 يضرب خليج عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أبلغت مراكز وهيئات جيولوجية عالمية عن حدوث زلزال في منطقة خليج عدن خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب خليج عدن، في ساعة مبكرة من اليوم.

ولفتت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 183 كيلومتراً من الشمال الغربي لدولة الصومال، موضحة أن الزلزال وقع عند دائرة عرض "12.835 شمالا"، وخط طول "48.574 شرقا"