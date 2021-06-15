مصر تؤكد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها نهاية العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت مصر، الثلاثاء، دعمها لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها نهاية العام الجاري.



والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش خلال مشاركتهما في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لمناقشة التطورات على الساحة الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن الوزرين اتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

ومن جانبه، دعا الوزير المصري سامح شكري نظيرته الليبية لزيارة مصر في الأيام المقبلة في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدا دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

ويأتي اللقاء تأكيدا على ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.

ورغم انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".

وشاركت مصر عبر السنوات الماضية بإيجابية ومبادرات لحل الأزمة الليبية، كما استضافت اللجنة العسكرية في مدينة الغردقة (شرق) وصولا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى الدفع بجارتها الغربية إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.

وأصدرت مصر "إعلان القاهرة" في يونيو/حزيران الماضي، الذي رسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، كان منح السلطات الانتقالية الثقة أحد فصولها.