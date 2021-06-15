شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مصري بريطاني لتحضير أجندة المؤتمر الدولي للمناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”:

بحثت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، مع آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف في مؤتمر المناخ الدولي، التحضيرات لانعقاد مؤتمر المناخ القادم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وناقشت الوزيرتان، خلال اللقاء، الذي جرى الثلاثاء في القاهرة، العمل على تعزيز الشراكة القوية بين بريطانيا ومصر في مجال التكيف، ومواجهة تغير المناخ، ومناقشة أولويات تحالف عمل التكيف، والذي يشارك في قيادته مصر وبريطانيا للأشهر الستة المقبلة، قبل انعقاد مؤتمر المناخ الدولي.

وأكدت ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية للدول النامية والقارة الإفريقية، ومشددة على أهمية المحافظة على النظام البيئي، وإجراءات المواجهة، والتكيف مع ما يطرأ من تغيرات في الموارد الطبيعية.

كما شددت على أهمية حشد الجهود، وأن يعي المجتمع الدولي أهمية تحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقات ريو الثلاث، والتي لم تحرز تقدماً حقيقياً حتى الآن، نتيجة العمل على كل اتفاقية بشكل منفرد.

ودعت تريفيليان مصر إلى استخدام نفوذها كطرف مؤثر إقليمياً لتشجيع الدول الأخرى على الالتزام بأهداف مؤتمر المناخ الدولي الأربعة التي أُعلن عنها مؤخراً؛ وهي التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل والتعاون.

وقد أعلنت تريفيليان انضمام الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية البريطانية إلي حملة «السباق نحو صفر كربون»، وهو أكبر تحالف على الإطلاق للشركات والمدن والجهات الفاعلة الأخرى، للالتزام لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.