شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسمح بلقاح "أسترازينيكا" للبالغين أقل من 40 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراتشي - رويترز

قال مسؤول بقطاع الصحة إن باكستان ألغت قاعدة تمنع تطعيم من تقل أعمارهم عن 40 عاماً بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، وذلك للمساعدة في تطعيم من يرغبون في السفر للدراسة أو العمل في الخارج، خاصة بالسعودية.

وتعتمد باكستان بدرجة كبيرة على تحويلات العاملين بالسعودية، وتستخدم بشكل أساسي لقاحات سينوفارم وكانسينوبايو وسينوفاك في حملتها للتطعيم. وكانت حتى الآن تستخدم لقاح أسترازينيكا فقط لمن تزيد أعمارهم على 40 عاماً.

وقال فيصل سلطان مستشار رئيس الوزراء لقطاع الصحة، إن السلطات السعودية لم تقر اللقاحات الصينية، ولذلك لا يزال يتعين على من تلقوها البقاء في الحجر الصحي، وهو أمر مكلف بالنسبة للكثيرين.

وقال سلطان في تصريح صحفي: "اعتباراً من اليوم، رفعنا حظر استخدام أسترازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 40 عاماً".

وأقرت السعودية أربعة لقاحات مضادة لكوفيد-19 للوافدين إلى أراضيها الراغبين في تجنب الدخول في الحجر الصحي، هي أسترازينيكا وفايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.

وتلقت باكستان 1.2 مليون جرعة من أسترازينيكا من برنامج كوفاكس.

وأضاف سلطان أن الحكومة تستخدم قنواتها الدبلوماسية لمعرفة ما إذا كانت السعودية ستقر لقاحات صينية في المستقبل.