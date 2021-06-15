شكرا لقرائتكم خبر عن كلب يطارد سيارة إسعاف تحمل مالكته المريضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي فيديو مؤثر لكلب تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه يلهث خلف سيارة إسعاف تحمل مالكه المريض، وطاردها حتى الوصول إلى المستشفى، مثيراً تعاطف وإعجاب الكثيريين من رواد مواقع التواصل.

ووقع الحادث في جزيرة «بويوكادا» التركية بعدما نقلت سيارة إسعاف إمرأة قعيدة مريضة، ولم يريد الكلب تركها، فحاول دخول السيارة، لكن الطاقم الطبي قرر إبعاد الحيوان بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، وفق ما نشره موقه «انديا دوت كوم» الإثنين.

ويشاهد في الفيديو المتداول الكلب المخلص الذي رفض الاستسلام، فقرر الركض وراء سيارة الإسعاف وطاردها بشكل محموم لكيلومترات عدة وصولاً إلى المستشفى الذي رقدت فيه صاحبته، وانتظر الكلب اللطيف بفارغ الصبر خارج المستشفى حتى سُمح له بلم شمله مع مالكته.