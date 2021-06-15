شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تطلق خدمة «إغلاق حارة» الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة «إغلاق حارة» على تطبيقها الذكي، وذلك ضمن إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل في تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان إن إطلاق الخدمة على تطبيق الشرطة الذكي جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز سعادة المتعاملين من خلال تسهيل وتقليل زمن إجراءات الحصول على الخدمة، حيث أصبح في إمكان المتعامل الحصول على الخدمة من خلال التطبيق الذكي من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة.