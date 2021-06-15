وزير البترول: الغاز الطبيعى يصل إلى 80 مليون مواطن خلال الـ3 سنوات القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الغاز الطبيعى يصل إلى 80 مليون مواطن خلال الـ3 سنوات القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة، إن الوزارة نجحت خلال الـ7 سنوات الماضية ، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
وأكد وزير البترول، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتى الآن، 12 مليون و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليون و200 ألف وحدة سكنية.
وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير 4500 قرية ، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية ، فى المرحلة الأولى، وذلك مع وزارات الإسكان والكهرباء، والإدارة المحلية، والاتصالات، بحيث يتم فتح الشوارع مرة واحدة وتوصيل الغاز والصرف والمياه والكهرباء ثم إعادة الشئ لاصله، وذلك لانجاز المشروع فى وقت قياسى، قائلا:" عندما نفتح بطن الأرض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها والرصف".
وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة، ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقا لما رصدته اللجان التى يشرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القري التى سنبدأ بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى يصل إليها الغاز الطبيعى إلى 12 مليونا و500 ألف وحدة، لافتا إلى أن خلال الثلاث سنوات القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة، بحيث يغطي الغاز الطبيعى 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.