شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الغاز الطبيعى يصل إلى 80 مليون مواطن خلال الـ3 سنوات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة، إن الوزارة نجحت خلال الـ7 سنوات الماضية ، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأكد وزير البترول، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتى الآن، 12 مليون و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليون و200 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير 4500 قرية ، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية ، فى المرحلة الأولى، وذلك مع وزارات الإسكان والكهرباء، والإدارة المحلية، والاتصالات، بحيث يتم فتح الشوارع مرة واحدة وتوصيل الغاز والصرف والمياه والكهرباء ثم إعادة الشئ لاصله، وذلك لانجاز المشروع فى وقت قياسى، قائلا:" عندما نفتح بطن الأرض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها والرصف".

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة، ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقا لما رصدته اللجان التى يشرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القري التى سنبدأ بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى يصل إليها الغاز الطبيعى إلى 12 مليونا و500 ألف وحدة، لافتا إلى أن خلال الثلاث سنوات القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة، بحيث يغطي الغاز الطبيعى 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.