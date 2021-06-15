شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية وعضويته 4 سنوات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال أول الأسبوع الجارى.

ويهدف الصندوق، إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

وجاء نص المادة 7 كما وافق عليها المجلس:

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:

مجلس النواب يوافق على المادة المحددة لأهداف صندوق الطوارئ الطبية

1- رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه.

2- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة

3- رئيس قطاع الطب العلاجى

4- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

5- ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص.

6- ممثل عن البنك المركزى، يرشحه محافظ البنك المركزى.

7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة

8 - ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة

9- ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان

10- ممثل عن اتحاد البنوك المصرية.

11- ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن.

12- أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية.

13- مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.

14- ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرارا من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.