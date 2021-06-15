شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يتفقد قافلة طبية أطلقها لأهالى دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد صباح اليوم، النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب إرادة جيل وبحضور رئيس الحي اللواء أيمن السعيد، القافلة الطبية التي تقدم خدماتها لأهالي دار السلام والبساتين، بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر للتنمية"، منذ الساعة العاشرة صباحًا، أمام مطحن الأكحل.

وحرص تيسير على التأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية المعلن عنها للأهالي، وهي خدمات الرمد، الأسنان، الباطنة، الأطفال، العظام، النظارات الطبية والتحاليل، بالإضافة إلى خصم 50% على التحاليل، ودعم مرضى عيادات الرمد والأسنان بكوبونات خصم.

وأعرب "مطر" عن سعادته بإقبال أهالي الحي للاستفادة من القافلة، مؤكدًا حرصه الدائم على توفير كل السبل الممكنة لرفع المشقة عن المواطنين وخدمتهم، بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.