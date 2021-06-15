شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تناقش احتياجات مستشفيات الشرقية.. ونواب: حياة كريمة نعمة من الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم 7 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد الطحاوى، بشأن ضرورة تحويل مركز طب الأسرة والوحدة الريفية في قرية سعودة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وبشأن النقص الشديد في أطباء الريف في الوحدات الصحية في مراكز الحسينية صان الحجر منشاة أبو عمر، وبشأن تحويل مراكز طب الإسرة والوحدات الريفية في قرية شرارة وقرية منشأة أبو عامر مركز الحسينية، وبشأن دراسة تحويل مركز طب الاسرة في قرية شهداء 2 بحر البقر إلى مستشفى مركزي (ب)، وبشأن النقص الشديد في التخصصات الطبية بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، وبشأن سرعة الموافقة على إدراج مستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية بالخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط لتطوير المستشفى.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه بالنسبة لمستشفي صان الحجر تم الموافقة علي إدراجها في خطة العام المالي 2021/2022، وجاري المعاينة لاختيار الأرض، وبخصوص مستشفي الحسينية، فقد وفرت الوزارة الاعتمادات المالية للتعاقد مع الأطباء في المستشفيات المختلفة، وفى التخصصات الطبية المختلفة من باطنة ورعاية مركزة وغيرها.

وتابع مسعود: "كل ما هو في مصلحة المواطن الوزارة وفرته من دعم أجهزة ومستلزمات طبية، ودعم علاج علي نفقة الدولة في منشأة أبو عمر، ولم ندخر جهدا في الوصول إلي المواطن".

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلي أنه بخصوص إنشاء مستشفيات في بعض المناطق، المشكلة في التشغيل وتوفير الأطباء وليس في الإنشاء، لافتا إلي أن مستشفي الحسينية دخلت مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وهناك 200 قسم معتمد لأطباء الزمالة داخل مستشفيات وزارة الصحة فقط بالمحافظة.

من جانبه، أشاد النائب أحمد الطحاوي، مقدم طلبات الإحاطة، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، قائلا: "حياة كريمة نعمة من الله سبحانه وتعالي ساقها على أيدى الرئيس السيسي، وهذه المبادرة ستساهم في تطوير القري ودعم وتطوير المنظومة الصحية لصالح المواطن".