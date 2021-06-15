ضبط شقيقين متلبسين بالتنقيب عن الآثار في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط شقيقين متلبسين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بمنطقة سكة سندوب في المنصورة.

تلقي مدير أمن الدقهلية اللواء رأفت عبد الباعث إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ المدعو "محمد أ. ال. أ" 22 سنة، بدون عمل، ومقيم شارع "المدينة المنورة" المتفرع من شارع "سكة سندوب" دائرة القسم، وذلك بقيام "عبدالرحمن. ع. ع" 37 سنة - بدون عمل، وشقيقه "محمد" 31 سنة - مساعد صيدلي، بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من أربعة طوابق، وبالدلوف داخل شقة الطابق الأرضي تبين وجود حفرة "بعمق 7 متر تقريبا x بقطر 2 متر تقريبًا" بصالة الشقة، وضبط المتهمين.

وبمواجهتهما، اعترفا بالحفر قصد التنقيب عن الآثار، وجرى التحفظ على مكان الواقعة، وحرر بذلك المحضر رقم 2021/9066 إداري قسم أول المنصورة، وجرى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.