وزير الخارجية القطري: مصر دولة محورية للوطن العربي كافة

محمد اسماعيل - القاهرة - قطر - (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تطلع بلاده أن يكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقة بين قطر ومصر، منوها بأن مصر دولة محورية مهمة للوطن العربي كافة، كما أن قطر تتطلع إلى علاقات طيبة ليس مع مصر فقط، ولكن مع كافة الدول العربية ودول الجوار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وقال وزير الخارجية القطري إن العلاقات القطرية-المصرية تسير في اتجاه إيجابي منذ قمة (العلا)، مشيرا إلى اجتماعات لجان المتابعة والتي حلت الكثير من المسائل العالقة بين البلدين، وتابع "كما كانت هناك زيارة ومقابلة حملت خلالها رسالة من أمير قطر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم شاهدنا رسالة من الرئيس السيسي إلى الشيخ تميم وكان لقاء إيجابيا".

وأضاف "مباحثاتنا مع وزير الخارجية سامح شكري كانت إيجابية وبناءة أيضا، علاوة على رغبة مشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وعودة العلاقات إلى العلاقات الأخوية بشكلها وبعدها التاريخي والمهم بالنسبة للبلدين".

وأردف قائلا: "أننا في مرحلة جديدة وهناك إنجازات تمت في السنوات السابقة ونريد البناء عليها".