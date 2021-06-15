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بفعل حريق.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى الصدر بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم الثلاثاء، على حريق محدود نشب في لوحة كهرباء مستشفى الصدر، دون وقوع إصابات.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مستشفى الصدر بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

وقال شهود العيان لـ"الخليج 365": "إن الحريق نشب في لوحة الكهرباء ما أسفر عن انقطاع الكهرباء بالمستشفى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر، مشيرًا إلى عودة التيار الكهرباء للمستشفى".

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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