محكمة تونسية تصدر قرارًا بالإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

قررت محكمة التعقيب في تونس اليوم الثلاثاء الإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي الموقوف منذ 25 يناير الماضي لتهم ترتبط بفساد مالي وتهرب ضريبي.

وأكد المحامي رمزي بن دية عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال القروي، في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنه اليوم وإبطال قرار التمديد في إيقافه.

وأوضح بن دية "رأت محكمة التعقيب أن هناك انتهاكات للقانون في إجراءات الايقاف. وقرارها اليوم نهائي ولن تعيد دائرة الاتهام النظر فيه مجددا".

وتعترض هيئة الدفاع عن القروي أساسا ضد ما اعتبرته تجاوزا للمدة القصوى قانونيا لفترة إيقافه.

وكان قاضي التحقيق أصدر قرارا في 24 فبراير الماضي بالإفراج المؤقت عن القروي مقابل ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار تونسي (حوالي 7ر3 مليون دولار) لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا القرار.

وبدأت التحقيقات مع القروي وشقيقه النائب عن حزب "قلب تونس" غازي القروي في عام 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.

ولا تزال الاتهامات قائمة لدى قاضي التحقيق ولكن هيئة الدفاع عن القروي تقدمت بشكاية في التزوير ضد الخبراء المكلفين من قبل القاضي بالقيام بتقرير اختبار فني. وبدأت محكمة تونس بالنظر في القضية منذ نحو أسبوع.

وأوقفت السلطات القروي للمرة الأولى على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر من نفس العام، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الرئيس الحالي قيس سعيد.