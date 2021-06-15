- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تقرير مفصل يثيره استنكار نائب الشرعية لقواعد المخلافي العسكرية
في وثيقة تحمل رد رئيس مجلس الوزراء اليمني، عبدالملك معين، على خطاب رئيس مجلس النواب اليمني، حصلت «دوت الخليج» عليها، بشأن تساؤلات عضو...
القوات العراقية تقبض على 3 إرهابيين في كركوك
أعلنت القوات الأمنية العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء في منطقة تركلان بمحافظة كركوك، وقالت خلية الإعلام الأمني،...
أشتية: مغادرة نتنياهو تطوي أحد أسوأ محطات النزاع
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، رحيل بنيامين نتنياهو عن قيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنه يطوي إحدى «أسوأ محطات»...
ميليشيات الحوثي تواصل استهداف الأعيان المدنية
فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة، الإثنين، أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط، كما أسقطت، الأحد...
معامل المخدرات اللبنانية بيد الميليشيات الإيرانية في سورية
يشهد لبنان المتهاوي في الأزمات انفلاتا أمنيا على حدوده مع جاره السوري، دون وجود ضابط من الجهتين من ناحية عمليات التهريب، خاصة...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.