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وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بقطر

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رد رئيس الوزراء على رئيس مجلس النواب

تقرير مفصل يثيره استنكار نائب الشرعية لقواعد المخلافي العسكرية

في وثيقة تحمل رد رئيس مجلس الوزراء اليمني، عبدالملك معين، على خطاب رئيس مجلس النواب اليمني، حصلت «دوت الخليج» عليها، بشأن تساؤلات عضو...

368598cb97.jpgأبها: سلمان عسكر
984e4dd48c.jpg05 ذو القعدة 1442 هـ

القوات العراقية تقبض على 3 إرهابيين في كركوك

أعلنت القوات الأمنية العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء في منطقة تركلان بمحافظة كركوك، وقالت خلية الإعلام الأمني،...

icon-byline.pngبغداد: د ب أ
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

أشتية: مغادرة نتنياهو تطوي أحد أسوأ محطات النزاع

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، رحيل بنيامين نتنياهو عن قيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنه يطوي إحدى «أسوأ محطات»...

icon-byline.pngرام الله: أ ف ب
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

ميليشيات الحوثي تواصل استهداف الأعيان المدنية

فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة، الإثنين، أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط، كما أسقطت، الأحد...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

معامل المخدرات اللبنانية بيد الميليشيات الإيرانية في سورية

يشهد لبنان المتهاوي في الأزمات انفلاتا أمنيا على حدوده مع جاره السوري، دون وجود ضابط من الجهتين من ناحية عمليات التهريب، خاصة...

icon-byline.pngبيروت: أسماء وهبة
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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