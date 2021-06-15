وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بقطر

تقرير مفصل يثيره استنكار نائب الشرعية لقواعد المخلافي العسكرية في وثيقة تحمل رد رئيس مجلس الوزراء اليمني، عبدالملك معين، على خطاب رئيس مجلس النواب اليمني، حصلت «دوت الخليج» عليها، بشأن تساؤلات عضو... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

القوات العراقية تقبض على 3 إرهابيين في كركوك أعلنت القوات الأمنية العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء في منطقة تركلان بمحافظة كركوك، وقالت خلية الإعلام الأمني،... بغداد: د ب أ بغداد: د ب أ 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

أشتية: مغادرة نتنياهو تطوي أحد أسوأ محطات النزاع وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، رحيل بنيامين نتنياهو عن قيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنه يطوي إحدى «أسوأ محطات»... رام الله: أ ف ب رام الله: أ ف ب 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

ميليشيات الحوثي تواصل استهداف الأعيان المدنية فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة، الإثنين، أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط، كما أسقطت، الأحد... أبها: غلا أبو شرارة أبها: غلا أبو شرارة 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

معامل المخدرات اللبنانية بيد الميليشيات الإيرانية في سورية يشهد لبنان المتهاوي في الأزمات انفلاتا أمنيا على حدوده مع جاره السوري، دون وجود ضابط من الجهتين من ناحية عمليات التهريب، خاصة... بيروت: أسماء وهبة بيروت: أسماء وهبة 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

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