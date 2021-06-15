القوات الإسرائيلية تعتدي بالضرب على شبان فلسطينيين بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:11 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الثلاثاء،باعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على شبان فلسطينيين في ساحة باب العامود، اليوم الثلاثاء، وأخلتها قبيل بدء “مسيرة الأعلام” للمستوطنين.

وأشارت “وفا” نقلا عن مصادر إلى أن “قوات الاحتلال هاجمت المتواجدين في منطقة باب العمود، وحاولت اخلاءهم من المنطقة بالقوة، واعتدت عليهم بالعصي والهروات، كما اعتقلت الشابين أحمد عبد عطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية شمالي القدس، خلال تواجدهما في باب العامود، ودققت في هويتيهما واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال”.

وأوضحت “وفا” أن القوات الإسرائيلية “أغلقت عددا من متاجر المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، توطئة لتنفيذ اقتحام ضخم للمستوطنين ضمن ما يسمى مسيرة الأعلام”.

بدأ عدد من المستوطنين الإسرائيليين اليوم، بالاحتفال في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد المسجد الأقصى صباح اليوم، اقتحامات من قبل مستوطنين إسرائيليين، بينهم عضو الليكود المتعصب، يهودا غليك.