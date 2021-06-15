عاجل.. الإمارات الأولى عربيا في معالجة جائحة كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

حافظت الإمارات على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا.



وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الثلاثاء: " تعد الإمارات في مقدمة الدول العربية في معالجة جائحة "كوفيد-19"، وحافظت على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية والخطط الاستباقية.