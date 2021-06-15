شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي: «اتفاق الرياض» يضمن حل النزاع في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حل النزاع في اليمن.

وأضاف فى إحاطته أمام مجلس الأمن، اليوم، أنه على الأطراف اليمنية استغلال الفرص لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى أن اليمن أضاع فرصا كبيرة للسلام، مؤكدًا أن انتهاكات وقف إطلاق النار في اليمن تحدث بشكل يومي.

وشدد على أن استمرار خسارة الأرواح في محافظة مأرب أمر غير مقبول، داعيًا إلى ضرورة العمل على إنهاء الأزمة الإنسانية.