دولة مجاورة تعلن عن تطعيم اكثر من 16 مليون شخص ضد كورونا

وقالت وزارة الصحة: "أكثر من 16.000.000 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وأعلنت الصحة السعودية، أمس الاثنين، إحصائية مستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تضمنت تسجيل 1109 إصابات جديدة مؤكدة.



وأكدت الوزارة تعافي 1148 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10075 حالة، منها 1596 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة بلغ 466906 إصابات، كما بلغ عدد حالات التعافي 449241 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد سجلت السعودية 18 حالة خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7590 حالة.

