ميسي يتفوق على رونالدو والاخير يسعى لتحطيم رقم عالمي

فقد تفوق ميسي على رونالدو كأكثر من سجل الأهداف من الركلات الحرة ، وذلك بوصوله لـ 57 هدفًا بينما يتوقف رونالدو عند الرقم 56 فضلًا عن تفوق ميسي في أخر خمسة مواسم حيث تفوق على رونالدو بـ 20 ركلة .

فيما تحمل بطولة اليورو الحالية تحدي جديد لرونالدو حيث سيعمل على انتزاع لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ المنتخبات ، والذي يملكه علي دائي لاعب منتخب ايران بـ 109 هدفًا.



فقد سجل رونالدو بالفعل 104 هدفًا بينما تفصله خماسية عن الوصول لرقم علي دائي وسداسية للإنفراد باللقب .. فهل يتمكن من فعلها ؟!.